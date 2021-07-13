МИД: Армения не имеет права не только протестовать, но и комментировать любой визит на освобожденные территории

МИД: Армения не имеет права не только протестовать, но и комментировать любой визит на освобожденные территории

Еще раз подчеркиваю, что Армения не имеет права не только протестовать против любого визита на признанную на международном уровне территорию Азербайджана, но даже комментировать эти визиты

https://static.report.az/photo/6d7f99af-eb7e-3052-bba2-93c1f3974f23.jpg https://static.report.az/photo/6d7f99af-eb7e-3052-bba2-93c1f3974f23.jpg Лейла Абдуллаева

"Еще раз подчеркиваю, что Армения не имеет права не только протестовать против любого визита на признанную на международном уровне территорию Азербайджана, но даже комментировать эти визиты. Когда эти территории находились под военной оккупацией Армении, визиты на них носили незаконный характер. Но Шуша уже освобождена, и, как и другие освобожденные территории, является составной частью Азербайджана". Как передает Report, об этом журналистам заявила спикер МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя предоставление МИД Армении ноты протеста зарубежным диппредставительствам в Армении в связи с визитом послов аккредитованных в Азербайджане стран в Шушу 9 июля этого года. По словам Л.Абдуллаевой, этот шаг МИД Армении вновь показывает, что даннная страна по-прежнему демонстрирует позицию, противоречащую международному праву и основанную на территориальных претензиях: "Визиты сюда (в Шушу) совершаются и будут совершаться, законные владельцы города вернутся в свои дома, одним словом, в колыбели азербайджанской культуры вновь возродится жизнь". Спикер отметила, что МИД Армении при составлении ноты должен как минимум подумать, почему и на каком основании он протестует. "Видимо, отсутствие руководства в МИД Армении сказывается и на подготовленных этим органом документах. МИД Армении должен понимать новую ситуацию в регионе. Как и в прошлом, проведение деструктивной и противоречащей международному праву политики не сулит ничего хорошего для Армении". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram