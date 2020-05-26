МИД: Армения использует ЕСПЧ в качестве инструмента в клеветнической кампании

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Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ относительно решения Европейского суда по правам человека от 26 мая "Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии".

Report представляет читателям данное интервью:

-Как вы можете прокомментировать это решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)?

-Мы ознакомились с соответствующим решением Европейского суда по правам человека. Конечно, для того, чтобы высказать конкретное мнение о решении, важно изучить его на уровне юристов, однако можно поделиться замечаниями касательно этого решения.

Прежде всего, следует учитывать, что корень боли и страданий нашего региона сегодня, как на уровне наций, так и отдельных людей, заключается в враждебной политике армянских националистических лидеров против азербайджанского народа и агрессивной политике Армении против Азербайджана. Общеизвестно, что, искажая истинные причины армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, оккупирующая Армения пытается отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся незаконной оккупации азербайджанских земель и этнической чистки гражданского населения. Однако решение ЕСПЧ от 16 июня 2015 года "Чираговы и другие против Армении" устанавливает ответственность Армении за оккупацию азербайджанских территорий.

Если Армения действительно ценит права и свободы человека так же, как заявляет и уважает Европейский суд, то эта страна должна немедленно прекратить 30-летнюю оккупацию азербайджанских земель и нарушение прав более чем одного миллиона наших соотечественников. Также до тех пор, пока не будет обеспечено выполнение решения ЕСПЧ по делу Чигарова от 2015 году, официальный Ереван не имеет морального права выдвигать какие-либо требования к нашей стране в отношении Европейского суда.

-Что вы можете сказать об основных последствиях решения суда?

-Прежде всего, я хотела бы отметить, что намерение Армении использовать Европейский суд в качестве инструмента в клеветнической кампании против Азербайджана и ее попытки политизировать этот институт и привлечь его к пропагандистской кампании должны быть отклонены.

Что касается выводов Европейского Суда, можно сказать, что суд фактически не удовлетворил основное намерение Армении. Таким образом, решение Суда не требует отмены постановления о помиловании, которое является основным предметом спора, или возобновления дела против соответствующего лица. С другой стороны, материальный иск о существенном нарушении статьи права на жизнь был отклонен.

-Значит ли это, что, как указано в решении, правительство Азербайджана не может нести международно-правовую ответственность в этом отношении?

- Да, Европейский Суд в своем решении постановил, что существенный аспект статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции не был нарушен правительством Азербайджана. То есть, по данным Европейского суда, Рамиль Сафаров действовал индивидуально и при совершении действий не представлял правительство Азербайджана. Таким образом, правительство Азербайджана не может нести международно-правовую ответственность за эти действия.

В то же время мы считаем, что в деле должно было быть отражено, что Рамиль Сафаров, офицер Вооруженных сил Азербайджана, родился в августе 1993 года в Джебраильском районе Азербайджана, оккупированном армянскими вооруженными силами, потерял близких в ходе войны, будучи подростком познал все тяготы жизни вынужденного переселенца.

-Что касается вопроса о помиловании Рамиля Сафарова после его экстрадиции в Азербайджан, решение Суда не приняло его в качестве основания для судебного преследования в соответствии с нормами международного права.

-Помилование - это практика, применяемая в мире, и согласно Конституции Азербайджанской Республики глава государства имеет право помиловать.

Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что в основе всех проблем лежит политика агрессии Армении против Азербайджана и неразрешенные последствия этой политики. Единственный способ положить конец враждебности между двумя народами - это устранить последствия конфликта, то есть вывести оккупационные силы с международно признанных территорий Азербайджана и обеспечить основные права сотен тысяч людей, перемещенных с этих территорий.

Было бы хорошо, если бы Европейский суд упомянул в опубликованной для СМИ информации касательно решения суда политику агрессии Армении против Азербайджана и то, что Рамиль Сафаров стал жертвой этой политики агрессии.