МИД: Армения должна ответить перед международным судом

Руководитель управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление представителя МИД Армении относительно выступления Президента Азербайджанской Республики на встрече с Генеральным директором ИСЕСКО.

Руководитель управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление представителя МИД Армении относительно выступления Президента Азербайджанской Республики на встрече с Генеральным директором ИСЕСКО.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Лейла Абдуллаева сказала: "Президент Азербайджанской Республики в своем выступлении на встрече с Генеральным директором ИСЕСКО 13 января в очередной раз разоблачил десятилетиями проводимую Арменией на оккупированных территориях Азербайджана целенаправленную политику, направленную на уничтожение исторического и культурного наследия нашей страны.

Осуществление армянской стороной на этих территориях, почти 30 лет находившихся под оккупацией, деятельности, направленной на разрушение, разграбление, изменение принадлежности исторических, культурных и религиозных памятников, равноценна военным преступлениям. Конечно, Армения несёт ответственность за эти преступления и должна ответить перед международным судом.

Что касается древних армянских религиозных и светских памятников, то возможно, где-то и существуют такие памятники армян, которые не имеют отношение к этносам Кавказа, ведь армяне были переселены сюда в 19 веке. Не стала бы комментировать этот вопрос, который не имеет отношения к нашему региону.

Что касается необоснованных обвинений МИД Армении в том, что Азербайджан якобы не разрешает международным организациям, в частности ЮНЕСКО, посещать эту территорию, мы напоминаем МИД Армении, что на протяжении последних десятилетий именно Армения препятствовала международным миссиям совершать поездки на оккупированные территории Азербайджана. Этот факт четко отражен даже в отчете деятельности ЮНЕСКО, опубликованном в 2005 году. Так, в отчете говорится, что правительство Азербайджана, выразив озабоченность по поводу защиты культурного наследия в Нагорном Карабахе и других прилегающих оккупированных территориях, выступило с обращением направить на эти территории миссию по установлению фактов, однако указывается, что эту миссию нельзя было осуществить из-за военной оккупации Армении.

Азербайджанская сторона довела до внимания противоположной стороны свой ответ в связи с организацией миссии ЮНЕСКО. Вообще никакая третья сторона не может вмешиваться в процесс диалога между Азербайджаном и ЮНЕСКО.

Мы уверены, что миссия ЮНЕСКО / ИСЕСКО станет хорошей возможностью для доведения до внимания международной общественности актов вандализма, совершенных Арменией за 30-летний период оккупации, на основании реальных фактов.

Азербайджан - мультикультуральная страна, и все мусульманские и христианско-албанские памятники в Карабахе принадлежат историческому, культурному и религиозному наследию азербайджанского народа. Все памятники на территории Азербайджана охраняются на государственном уровне. Защита богатого наследия нашей страны и впредь будет обеспечиваться на высоком уровне, в том числе будет осуществляться работа по реставрации, ремонту и реконструкции памятников на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в заявлении.