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Эльмар Мамедъяров: Азербайджан поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира

"Мы поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира"
© Report/ Firi Salim

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие на заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру в Нью-Йорке.

Как сообщили Report в МИД, мероприятие состоялось 25 сентября в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН

Выступив на заседании, министр заявил, что Азербайджан, как ответственный член международного сообщества, поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями ООН.

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