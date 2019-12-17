Президент Ильхам Алиев: Мы обсудили конкретные вопросы и дали конкретные поручения

"Разумеется, было уделено внимание и сотрудничеству в гуманитарной сфере. В Азербайджане с очень большим уважением относятся к украинской культуре, изучается украинский язык".

Как сообщает Report, об этом 17 декабря заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским с заявлением для печати.

Глава государства заявил, что в Бакинском славянском университете есть Украинский центр: "В то же время в высших учебных заведениях Украины отводится достаточно большое место истории, литературе Азербайджана. Естественно, взаимодействие в гуманитарной сфере оказывает положительное влияние и на общее сотрудничество.

Конечно, в этом заявлении для печати мы не можем перечислить все обсужденные вопросы. Потому что это займет много времени. Но могу сказать, что, несмотря на то, что визит еще продолжается, в целом его можно оценить как очень успешный. Уверен, что он откроет новую страницу в развитии украинско-азербайджанских связей. Мы обсудили конкретные вопросы и дали конкретные поручения. Надеюсь, что эти поручения будут успешно выполнены соответствующими структурами".