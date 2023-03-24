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Между президентами Азербайджана и Египта состоялся телефонный разговор

Между президентами Азербайджана и Египта состоялся телефонный разговор 23 марта президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах ас-Сиси позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 марта 2023 г. 09:42
Между президентами Азербайджана и Египта состоялся телефонный разговор

23 марта президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах ас-Сиси позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Абдулфаттах ас-Сиси передал главе нашего государства и народу Азербайджана поздравления по случаю начала священного месяца Рамазан, подчеркнул, что Египет полон решимости расширять сотрудничество с нашей страной в интересах обоих народов.

Поблагодарив за телефонный звонок и поздравления, президент Азербайджана, в свою очередь, поздравил Абдулфаттаха ас-Сиси и народ Египта с началом священного месяца Рамазан.

Глава нашего государства также выразил заинтересованность Азербайджана в углублении дружбы и сотрудничества с Египтом, пожелал процветания и развития египетскому государству и народу.

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Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan, Egypt hold telephone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Misir prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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