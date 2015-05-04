​Между ПЕА и Сербской прогрессивной партией заключен меморандум о сотрудничестве

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра, исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с секретарем международных связей Сербской прогрессивной партии, министром Сербии по вопросам европейской интеграции Ядранкой Йоксимович.

Как сообщает Report, на встрече в штабе правящей партии А.Ахмедов выразил уверенность, что данный визит создаст надежный фундамент для дружественных отношений между партиями.

Затронув вопрос развития отношений между Азербайджаном и Сербией, зампред ПЕА придал важное значение визиту в прошлом месяце в Азербайджан премьер-министра Сербии, председателя Сербской прогрессивной партии Александра Вучич: "Ваш визит представляет важное значение не только с точки зрения закладки фундамента отношений между нашими партиями, но и внесет определенный вклад в развитие связей между Азербайджаном и Сербией. Кроме того, данный визит позволит делегации узнать поближе Азербайджан".

Секретарь международных связей Сербской прогрессивной партии, министр Сербии по вопросам европейской интеграции Ядранка Йоксимович отметила, что взаимные визиты руководителей государств и правительств дают большой толчок развитию двусторонних визитов. По ее словам, визит в Азербайджан премьер-министра Сербии также плодотворен с этой точки зрения. Гостья также заявила о важности развития связей между партиями. Он отметила, что в парламенте ее страны действует сербско-азербайджанская дружественная группа, в которой насчитывается 38 человек. Это - одна из самых больших дружественных групп в парламенте.