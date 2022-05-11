Между МИД Азербайджана и Парагвая состоялись первые политические консультации

В рамках визита в страны Латинской Америки 10 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнура Мамедова с министром иностранных дел Парагвая Хулио Ариолой.

В рамках визита в страны Латинской Америки 10 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнура Мамедова с министром иностранных дел Парагвая Хулио Ариолой.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече был высоко оценен уровень отношений между двумя странами, подчеркнута важность политического диалога между Азербайджаном и Парагваем. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в различных областях, в том числе в энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах.

Наряду с этим стороны обменялись мнениями о развитии перспектив сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Отметим, что 10 мая в столице Парагвая Асунсьоне состоялись первые политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Парагвай.