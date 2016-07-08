Обсуждены перспективы развития торгового сотрудничества Азербайджана и Болгарии

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова провела встречу с президентом Торгово-промышленной Палаты этой страны (БТПП) Цветаном Симеоновым.

Как сообщает Report со ссылкой на İnfobusiness.bg, посол предоставила информацию о текущей ситуации и инвестиционном климате Азербайджана. Стороны также обсудили возможные платформы для сотрудничества.

Президент БТПП же в свою очередь рассказал о деятельности руководимой им структуры. Он также подчеркнул успешность визита делегации БТПП в Баку в мае этого года для участия в сессии EUROCHAMBRES в рамках бизнес-форума Азербайджан-ЕС.

Н.Гурбанова же приветствовала идею БТПП организовать болгарско-азербайджанский бизнес-форум и презентацию возможностей Азербайджана в Болгарии.