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    Между Азербайджаном и странами Бенилюкса подписано соглашение по упрощению визового режима для дипломатов

    Подписание документа создаст условия тысячам владельцев служебных паспортов для безвизового посещения этих стран

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Королевство Бельгия подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительствами стран Бенилюкса об освобождении от визовых требований владельцев служебных паспортов".

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Бельгии, церемония подписания состоялась в здании Генерального секретариата стран Бенилюкса в Брюсселе.

    Документ был подписан послом Азербайджана в Бельгии Фуадом Искендеровым, послом Нидерландов в Бельгии Марьем Ван ден Хеувел, со стороны Королевства Бельгия – постоянным представителем страны при Евросоюзе Франсуа Ру, со стороны Великого Герцогства Люксембург – постоянным представителем страны при Евросоюзе Жоржем Фриденом.

    На мероприятии отметили, что подписание документа создаст условия тысячам владельцев служебных паспортов для безвизового посещения этих стран.

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