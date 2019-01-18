Между Азербайджаном и Индонезией проведен политический диалог

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов встретился с делегацией во главе с гендиректором Агентства политического анализа и развития министерства иностранных дел Индонезии Сисво Прамоно (Siswo Pramono).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

Р.Гасанов выразил удовлетворение текущим состоянием политических отношений между Азербайджаном и Индонезией. Замминистра высоко оценил деятельность SOCAR в Индонезии, подчеркнул важность развития сотрудничества в экономической сфере.

Гендиректор Агентства Сисво Прамоно выразил удовлетворение отношениями двух стран в политической сфере, отметил, что существуют широкие возможности для развития двусторонних отношений во всех сферах.

Собеседник подчеркнул, что Индонезия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ и считает важным урегулирование армяно-азербайджанского конфликта именно на этой основе.

В рамках визита в МИД Азербайджана был проведен азербайджано-индонезийский диалог политического планирования. В ходе диалога были рассмотрены приоритеты внешней политики Азербайджана и Индонезии, сотрудничество между двумя странами и др.