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Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ В субботу вечером в Баку прибыл экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза
Внешняя политика
10 апреля 2021 г. 22:26
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэтью Брайза

В субботу вечером в Баку прибыл экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Корреспонденту Report удалось встретиться с ним и взять эксклюзивное интервью.

- Господин Брайза, всегда рады приветствовать Вас здесь в Баку! Не могли бы Вы предоставить немного информации о ваших планах?

- Я имею честь быть гостем университета ADA и Президентского центра AIM в составе группы международных аналитиков, которые соберутся, чтобы обсудить будущее Южного Кавказа после Второй войны в Карабахе. В воскресенье у меня будет возможность встретиться с высокопоставленными должностными лицами правительства Азербайджана. В понедельник же у меня запланирован визит на освобожденные территории Агдамского района, а во вторник мне предстоит участие на конференции, которая будет проходить в университете ADA и включающую дискуссию с господином Президентом Ильхамом Алиевым, Министром Иностранных Дел Джейхуном Байрамовым и помощником Президента Азербайджанской Республики – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

- Господин Брайза, благодарим за то, что несмотря на прибытие сегодня в Баку, Вы все-таки смогли найти время в своем плотном графике и проинформировали нас о Ваших планах. До новых встреч!

- И я благодарю вас и с нетерпением жду еще многих встреч и обсуждений, поскольку планирую увеличить свои посещения в зависимости от пандемии COVID-19.

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Версия на английском языке ФотоMatthew Bryza arrives in Baku

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