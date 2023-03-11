Мэр Вашингтона приняла резолюцию относительно азербайджанских женщин

Мэр города Вашингтона Мариэль Боузер объявила 27-31 марта «Неделей расширения прав и возможностей сельских женщин Азербайджана».

Мэр города Вашингтона Мюриэль Боузер объявила 27-31 марта "Неделей расширения прав и возможностей сельских женщин Азербайджана".

Как сообщает американское бюро Report, в резолюции отмечается, Вашингтон входит в десятку лучших населенных пунктов азербайджанской общины, которая насчитывает более 50 миллионов членов диаспоры в мире.

В документе говорится, что расширение прав и возможностей сельских женщин является важным фактором в борьбе с гендерным неравенством, сельской бедностью и глобальным разрывом в росте между сельскими и городскими районами.

М.Баузер также подчеркнула, что 27 марта в Вашингтоне пройдет выставка ковров ручной работы сельских женщин Азербайджана, организованная Американо-азербайджанской торговой палатой и ОАО "Азерхалча".