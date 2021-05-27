Мэр Вашингтона подписала декларацию в связи с Азербайджаном

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 28 мая Днем Республики и подписала декларацию о 103-й годовщине создания Азербайджанской Демократической Республики.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 28 мая Днем Республики и подписала декларацию о 103-й годовщине создания Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report, в декларации отмечается, что впервые в мусульманском мире создана парламентская демократическая республика в 1918 году.

Отмечено, что в мире проживают 50 млн азербайджанцев, 10 млн азербайджанцев составляет диаспору, а Вашингтон входит в десятку городов для этой общины.

В то же время говорится, что в этом году исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Азербайджана и двадцать девять лет с момента установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном.

Подчеркивая, что Азербайджан является стратегическим партнером США на Южном Кавказе и в регионе Каспийского моря, две страны поддерживают глобальную энергетическую безопасность и региональную стабильность, мир и процветание.

Отмечено, что Посольство Азербайджанской Республики в США и ​​Торговая палата США-Азербайджан признают важность экономических обменов и обменов между людьми, особенно в столице страны, для создания разнообразия и возможностей.