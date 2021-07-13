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Мэр Тбилиси: Баку славится своей красотой и людьми

Мэр Тбилиси: Баку славится своей красотой и людьми "Я часто посещал Баку и ранее, когда был министром. Баку славится своей архитектурой".
Внешняя политика
13 июля 2021 г. 17:45
Мэр Тбилиси: Баку славится своей красотой и людьми
Каха Каладзе

"Я часто посещал Баку и ранее, когда был министром. Баку славится своей архитектурой".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам прибывший с визитом в Баку мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он отметил, что его страна придает особое значение отношениям с Азербайджаном. Он поблагодарил за гостеприимство, проявленное в Баку, и подчеркнул, что визит сыграет особую роль в укреплении отношений между Баку и Тбилиси.

Мэр Тбилиси выразил восхищение красотой Баку и высоко оценил проведенные здесь обширные работы по благоустройству и строительству.

"Баку - очень чистый город, он также отличается и своей красотой, живущими тут людьми", - заявил К. Каладзе.

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Версия на азербайджанском языке Kaxa Kaladze: "Bakı gözəlliyi və mədəniyyətilə seçilir"
Версия на английском языке Baku is famous for its beauty and people, says Tbilisi Mayor

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