Мэр Тбилиси: Баку славится своей красотой и людьми

"Я часто посещал Баку и ранее, когда был министром. Баку славится своей архитектурой".

"Я часто посещал Баку и ранее, когда был министром. Баку славится своей архитектурой".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам прибывший с визитом в Баку мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он отметил, что его страна придает особое значение отношениям с Азербайджаном. Он поблагодарил за гостеприимство, проявленное в Баку, и подчеркнул, что визит сыграет особую роль в укреплении отношений между Баку и Тбилиси.

Мэр Тбилиси выразил восхищение красотой Баку и высоко оценил проведенные здесь обширные работы по благоустройству и строительству.

"Баку - очень чистый город, он также отличается и своей красотой, живущими тут людьми", - заявил К. Каладзе.