Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ

Интервью восточноевропейского бюро Report c мэром Полтавы Александром Мамаем.

Интервью восточноевропейского бюро Report c мэром Полтавы Александром Мамаем.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень развития отношений между регионами Азербайджана и Украины. В каких отраслях есть необходимость в углублении сотрудничества?

- Вы знаете, я как мэр небольшого областного центра, но все-таки, наверное, самого лучшего в Украине, не сильно занимаюсь глобальной политикой, потому что у нас позиция мэра – заниматься деятельностью города. Но наблюдая со стороны, мне бы хотелось, чтобы все, и армянские, и азербайджанские, и русские, и украинские, и белорусские народы жили в дружбе. Сегодня это очень тяжело сделать. Я, как житель Украины, наблюдал, как между Азербайджаном и Арменией, к сожалению, велись боевые действия. В результате войны Азербайджан освободил свои исконные территории. Но не хочу углубляться в политику. Моя позиция в том, что все народы должны жить в мире. Но у каждого народа должна быть своя территория, которая закреплена конституцией, закреплена законом, и никто не имеет права на эту территорию претендовать, потому что эта территория исконная. У меня есть друзья - молодые ребята, они живут в Полтаве, они азербайджанцы, спортсмены. Я их поддерживаю, мы дружим уже годами, десятилетиями, мы дружим с их родителями. И эти ребята родились в Украине, они - граждане Украины, но чистокровные азербайджанцы. И бывает даже такое, что я вижу, что азербайджанцы, родившиеся в Полтаве, и армяне, родившиеся в Полтаве, дружат между собой, про политику не говорят. Представьте себе. Их родители между собой не общаются, а дети дружат. Вот так меняется поколение.

- Планирует ли Полтава подписать соглашение о побратимстве с каким-то азербайджанским городом? Как мы слышали, город, мэром которого вы являетесь, намерен побрататься с одним из освобожденных от оккупации в прошлом году городов Азербайджана. Правда ли это, и если да, то с каким городом?

- Это действительно правда. Безусловно, если и заводить какую-то дружбу с азербайджанским городом, всем хочется завести дружбу с Баку. Мы это прекрасно понимаем. Безусловно, мы с большим удовольствием завели бы наше сотрудничество, нашу дружбу. С большим удовольствием имели бы город-побратим в Азербайджане. Конечно, если есть какой-то освобожденный город, пусть он будет с населением 30-40-50 тысяч, мы с удовольствием это сделаем. Так же, как мы сегодня дружим с грузинским городом Боржоми и дружим уже десятилетиями, общаемся. Наши делегации совершают взаимные визиты. И если выпадет такая честь, я бы лично с большим бы удовольствием посетил какой-то освобожденный город.

- У вас предложение будет?

- Да, будет предложение. Я дам команду своей пресс-службе, мы наработаем предложение, выберем город, рассмотрим его, и главе этого города направим официальное предложение.

- Украина находится на стадии реформ. Принимает ли ваш город в них участие?

- На сегодняшний день самая главная реформа - это привлечь в город как можно больше инвестиций. Безусловно, самая главная инвестиция сейчас - это как-то скорректировать заработанные городом деньги в виде налогов, скорректировать, чтобы меньше было коррупции. Это самое главное. Очень жаль, но она есть, хочется нам этого или нет. Если не будет коррупции, будут инвестиции. Это самая главная реформа.

- Какой вы видите роль этнических народов, в том числе азербайджанцев, в реализации реформ в целом и в развитии городской экономики в частности?

- В первую очередь, наверно, это ваша вера, культура. В нашем городе тоже есть мечеть, я ее поддерживаю. И приятно, что там люди не только с южных частей, с Ближнего Востока, а очень много азербайджанцев. Поэтому мне все-таки кажется, если не заходить в политику, то наверно культура и мусульманская вера – это то, на что мы должны обращать внимание и никогда в жизни не мешать.