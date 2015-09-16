Посол: Мексика и Азербайджан обладают большим потенциалом развития сотрудничества во многих сферах - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 cентября. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с послом Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

- Господин посол, как Вы оцениваете политические связи между Азербайджаном и Мексикой?

- Отношения развиваются и идут вперед очень хорошо. После провозглашения Азербайджаном независимости в 1991 году, Мексика сразу признала независимость страны в том же году и установила дипломатические отношения 14 января 1992 года. Азербайджан открыл посольство в Мехико в 2007 году, а постоянный посол был назначен в 2009 году. Вскоре после открытия посольства в Баку в конце прошлого года я прибыл в Баку c намерением продвигать двусторонние отношения. Азербайджан - самая важная страна на Кавказе. И Мексика, и Азербайджан имеют связи в области нефти и газа, но контакты имеются во многих сферах. Растущая экономика Азербайджана в одинаковой степени привлекательная. Его культура схожа с мексиканской. В течение нескольких лет возрос интерес в обеих странах для лучшего понимания друг друга. Подтверждением этого является недавняя резолюция Конгресса Мексики, призывающая продвигать отношения с Азербайджаном во всех сферах, включая сотрудничество в области нефти и газа, технологий, торговли и культуры. Мексика движется в направлении обретения партнера в регионе для сотрудничества и обмена опытом. Открытие посольства это одно, прибытие посла же меняет динамику. Открытие посольства подтверждает, что мы имеем множество контактов во всех сферах.

- Посольство Мексики организовало несколько культурных мероприятий за последние месяцы. Можем ли мы еще ожидать такие мероприятия? Какие сходства Вы можете отметить между азербайджанцами и мексиканцами?

- После приезда я обнаружил между нами схожести, что показывает, насколько мы можем учиться друг у друга. Мексика известна своими острыми перцами чили и острой едой, но я обнаружил, что многим азербайджанцам она нравится, может быть потому, что у них есть "пул бибяр". Азербайджанцы и мексиканцы употребляют тархун. Вы делаете из него лимонад и едите его в свежем виде; мы же используем его как специю. У вас также есть растение, которое называется "перпетуин", мы же называем это "вердолагас". Вы используете его как закуску, мы же делаем из него тушеное блюдо. Одно растение, но разное использование, одни элементы природы используются в различных свойствах. Это является выражением культуры, того как сотрудничать и помогать друг другу. В течение трех месяцев у нас была возможность продвигать мексиканскую культуру, изобразительное искусство, фотографии, фильмы, литературу, поэзию, певцов, танцоров, мариачи, еду и напитки. Мы продолжим это. Мексика - шестая страна в мире с наибольшим числом памятников и нематериальных образцов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Культура является хорошим двигателем для того, чтобы понять и узнать друг друга. У вас есть мугам, у нас есть мариачи; оба входят в список культурного наследия ЮНЕСКО. У вас есть лаваш, у нас есть тортилья. На приеме 15 сентября по случаю Дня независимости Мексики можно было увидеть примеры мексиканской кухни, включая сладости из чили. Когда я посетил Дом Нобелей, я увидел фотографии, посвященные добычи нефти в Баку, и это напомнило мне о Мексике. Мы продемонстрировали фотографии и фильмы как возможность взглянуть вглубь жизни людей. Два народа, два стиля жизни, осознающих реальность через элементы природы.

- Что Вы можете сказать об экономическом сотрудничестве? Каков товарооборот между странами?

- Товарооборот сейчас сравнительно низок и составляет менее 2 млн. долларов. Сюда входят продажа оборудования для нефтедобычи, электронные приборы. Но это также показатель широких возможностей между нашими странами. В прошлом году из общего товарооборота 200 000 долларов пришлось на текилу и 70 000 долларов на мексиканское пиво. Мексика самый крупный экспортер пива в мире. Почти каждое пятое пиво в мире произведено в Мексике.

Мексиканская земля очень плодородная и в некоторых местах возможно собирать по два или три урожая в год. Таким образом, Мексика является основным экспортером на рынок США клубники, артишоков, кабачков, кукурузы, помидоров, огурца, оливок и т.д. Мы можем наладить поставки всего этого в зимний период, так же как и сахара, рыбы, мяса и молочной продукции. Мексика - мировой лидер по выращиванию томатов и авокадо. Мы работаем над тем, чтобы обнаружить экономические ниши, в которых мы могли бы развить отношения между Мексикой и Азербайджаном.

Две страны также производят нефть и газ. Вы 25 лет работаете на основе Соглашений о разделе продукции (PSA). Мы можем перенять ваш опыт в этой сфере.

Мы также пытаемся развить "бизнес туризм" в Мексику.

Мексика - 7-й крупный производитель автомобилей. 19 крупнейших марок производят машины в Мексике. В 2016-м году Мексика будет производить 4 млн. машин. Представьте это количество, это почти половина населения Азербайджана.

Мексика также крупный производитель плоских телевизоров, что требует наличия соответствующих технологий. У нас также сильно развита аэрокосмическая индустрия.

Мы входим в тройку крупнейших производителей мобильных телефонов. Возможно, ваш телефон сделан именно в Мексике.

Мы сейчас 14-я экономика в мире. Мы намерены стать 7-ми к 2050-му году. Так что существует обширный потенциал для торговли, обучения, инвестиций.

- В каких еще сферах Мексика и Азербайджан могут установить крепкое сотрудничество?

- Мексика и Азербайджан обладают большим потенциалом развития сотрудничества во многих сферах. Например, в спорте. Несколько дней назад я встречался с министром молодежи и спорта Азербайджана Азадом Рагимовым. У нас состоялся хороший диалог. Развитие сотрудничества в этой сфере выгодно обеим странам. Мы можем открыть для себя виды спорта, в которых силен Азербайджан: тяжелая атлетика, гимнастика, борьба; и в которых сильна Мексика: бокс, таэквондо и прыжки в воду. У нас есть опыт, которым мы можем обменяться. Национальная команда Азербайджана по боксу дважды посещала Мехико в этом году и тренировалась с мексиканцами. Спорт - это естественный способ для развития и для того, чтобы действовать совместно.

- Сколько туристов из Азербайджана посетило Мексику в прошлом году? Что Вы можете сказать о туристическом потенциале Мексики?

- Мексика является одной из 10 самых посещаемых стран мира. Более 27 млн. туристов посетило страну в 2014 году. Мексика разработала концепцию "Pueblos Magicos" (Магические города). Это программа мексиканского министерства по туризму, направленная на защиту и сохранение культурного наследия, традиций древности и знаменательных событий в истории Мексики. В этот список входят города, в которых проживают древние народы со своей культурой и историей, присутствуют памятники архитектуры, сохранены традиции и обычаи, а также традиционные ремесла.

Мы можем обменяться опытом по поводу того, как развивать туризм. Мексика - это страна, которую нужно посетить.

У меня нет данных по количеству азербайджанских туристов в Мексике. Но я уверен, что их число увеличится в свете получения большей информации о бизнесе, культуре, достопримечательностях этой страны.

- Какова позиция Мексики по нагорно-карабахскому конфликту?

- Ситуация в Нагорном Карабахе продолжается оставаться неурегулированной длительное время, и я желаю, чтобы конфликт нашел свое решение в соответствии с принципами Хартии ООН. Мексика поддерживает резолюции, принятые Советом безопасности ООН по этому вопросу, призывающие к прекращению огня, и, в частности, к уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.