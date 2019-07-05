5 июля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с послом Франции, ответственным за международные переговоры по вопросам Арктики и Антарктики, бывшим министром экологии, устойчивого развития и энергетики Сеголен Руаяль, прибывшей в нашу страну для участия в 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, сначала было сделано совместное фото.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что визит Сеголен Руаяль в нашу страну пройдет успешно. Мехрибан Алиева с удовлетворением отметила развитие связей между Азербайджаном и Францией во многих сферах, подчеркнула, что наши политические связи находятся на высочайшем уровне. Она расценила прошлогодний визит во Францию президента Ильхама Алиева и свой визит в эту страну в нынешнем году, проведенные переговоры, подписанные документы как показатель высокого уровня политических связей.

Отметив успешное развитие сотрудничества в экономической сфере, первый вице-президент подчеркнула наличие хорошего потенциала в этой области. Она довела до внимания, что Азербайджан – самый крупный торговый партнер Франции на Южном Кавказе и в торговом обороте между нашими странами есть позитивная динамика. "Отрадно, что наряду с энергетическим сотрудничеством, являющимся традиционной сферой партнерства, расширяется сотрудничество и в ненефтяном секторе", - сказала первый вице-президент. Она отметила успешную деятельность ряда французских компаний в Азербайджане, подчеркнула укрепление связей в таких сферах, как высокие технологии, транспорт, виноделие.

Особо подчеркнув значение сотрудничества между нашими странами в гуманитарной сфере, Мехрибан Алиева отметила успешную деятельность в нашей столице Бакинского французского лицея, фундамент которого был заложен с участием президентов Азербайджана и Франции, и Азербайджано-французского университета, созданного по инициативе глав государств двух стран, добавила, что гуманитарная сфера играет большую роль в сближении наших стран и народов. Говоря о работе, проводимой в этом направлении в последнее время, первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что заключение соглашений о дружбе и сотрудничеству между городами Азербайджана и Франции создает условия для дальнейшего развития дружеских связей между нашими странами и народами. Еще раз поприветствовав гостью в нашей стране, Мехрибан Алиева пожелала ей успешного визита.

Посол Франции, ответственный за международные переговоры по вопросам Арктики и Антарктики, Сеголен Руаяль отметила, что встреча с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой является честью для нее. Напомнив о недавнем визите Мехрибан Алиевой в Париж, гостья высоко оценила его. Сообщив, что до встречи посетила Азербайджано-французский университет в Баку, Сеголен Руаяль подчеркнула, что такие проекты олицетворяют сотрудничество между двумя странами.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.