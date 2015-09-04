Мехрибан Алиева встретилась с генеральным секретарем Администрации президента Франции

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с генеральным секретарем Администрации президента Франци Жан-Пьером Жуйе.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие азербайджано-французских отношений в различных сферах, подчеркнут большой потенциал двусторонних связей, а также важность развития партнерства между регионами наших стран. Было отмечено значение азербайджано-французского форума, который состоится в ноябре этого года в Гяндже и будет посвящен межрегиональному сотрудничеству.

В ходе беседы была затронута тема армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Высоко оценив усилия Франции в деле урегулирования этой проблемы, Мехрибан Алиева отметила важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В свою очередь генеральный секретарь Администрации президента Франции Жан-Пьер Жуйе сообщил, что его страна является сторонницей урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права и в качестве страны-сопредседателя продолжит прилагать усилия для урегулирования этого конфликта.

На встрече была особо подчеркнута роль Мехрибан Алиевой в развитии азербайджано-французского сотрудничества, а также высоко оценена ее деятельность как в качестве руководителя группы межпарламентской дружбы, так и президента Фонда Гейдара Алиева.