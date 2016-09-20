Мехрибан Алиева: Все реализуемые на Южном Кавказе крупномасштабные проекты осуществляются при участии Азербайджана

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня Азербайджан – ведущее государство региона. Все реализуемые на Южном Кавказе крупномасштабные проекты осуществляются при участии Азербайджана, зачастую по инициативе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на официальном открытии "Азербайджанского городка", которое состоялось 19 сентября при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Париже, заявила первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Фонда Гейдара Алиева поприветствовала участников мероприятия: "От всей души приветствую вас на открытии "Азербайджанского городка" на площади Жоффр, расположенной рядом с Эйфелевой башней, ставшей символом Парижа. Выражаю вам глубокую признательность за то, что в этот вечер вы находитесь с нами. Уже три года данный проект успешно реализуется в Париже и служит укреплению дружественных связей между нашими странами, более полному знакомству наших народов друг с другом. После 6-го и 1-го округов Парижа "Азербайджанский городок" открывает свои двери для гостей в одном из красивейших районов французской столицы – 7-м округе.

Я выражаю глубокую признательность всем, кто вложил труд в подготовку и претворение в жизнь проекта городка, в частности мэру 7-го округа Парижа, нашему дорогому другу Рашиде ханум Дати и всем сотрудникам мэрии. Хотела бы также отметить, что 5 лет назад, еще в 2011 году, когда Фонд Гейдара Алиева начал свою деятельность во Франции и проводил мероприятия, посвященные Азербайджану, именно по инициативе Рашиды ханум одно из первых наших мероприятий - и выставка, и концерт прошли в мэрии 7-го округа Парижа. Госпожа Дати, выражаю вам глубокую признательность за это сотрудничество и надеюсь, что открывающийся сегодня "Азербайджанский городок" вновь будет с большим интересом воспринят пришедшими сюда гостями и станет прекрасной возможностью для получения информации о нашей стране.

Дорогие друзья, Азербайджан в этом году отмечает 25-летие восстановления своей независимости. За эти годы страна добилась многих достижений. Сегодня Азербайджан – ведущее государство региона. Все реализуемые на Южном Кавказе крупномасштабные проекты осуществляются при участии Азербайджана, зачастую по инициативе Азербайджана. Сегодня в Азербайджане идет стремительное развитие во всех сферах. Мы достигаем этих успехов и движемся вперед, опираясь на наши природные богатства, возможности и, самое главное, на наш народ.

Испокон веков представители различных религий, наций и культур жили в Азербайджане в мире, как одна семья. Эти традиции сохраняются и сегодня. Сегодня Азербайджан признан в мире как пространство терпимости и толерантности. Проявляя большое уважение к нашей истории, религии, культуре, мы с большим уважением относимся к мировому культурному разнообразию, к другим религиям и культурам мира. Опираясь именно на принципы взаимного уважения, терпимости, толерантности, человечество сможет бороться с такими ужасными бедами, как ксенофобия, дискриминация, радикализм и терроризм, с которыми оно сегодня столкнулось.

Пользуясь этой возможностью, я выражаю почтение церемонии памяти жертв террора, проведенной сегодня утром с участием Президента Франции, от своего имени и от имени каждого азербайджанца еще раз выражаю глубокие соболезнования французскому народу и близким жертв террора. У терроризма нет ни религии, ни национальности, и чтобы устранить это зло из нашей жизни, мы должны продемонстрировать единство.

Дорогие друзья, сегодня наша стремительно развивающаяся страна придает большое значение сотрудничеству Франции и Азербайджана. Я очень рада, что связи между нашими странами во всех сферах динамично развиваются. Налаживаются связи как между государственными, так и негосударственными структурами, общественными организациями, и укрепляются двусторонние отношения. Только за последние пять лет между различными городами, регионами Франции и Азербайджана были подписаны 13 соглашений о побратимстве. В результате этого процесса между регионами налаживаются как культурные, так и экономические связи. В Азербайджане функционирует более 50 французских компаний. Азербайджан остается самым крупным торговым партнером Франции на Южном Кавказе. Франция активно участвует и в урегулировании самой тяжелой проблемы Азербайджана - армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Азербайджанский народ очень высоко ценит это. Надеюсь, что Франция и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного и справедливого урегулирования конфликта в рамках норм международного права, продолжит поддерживать восстановление территориальной целостности, суверенитет Азербайджана.

Дорогие друзья, я очень рада, что сотрудничество между нашими странами в гуманитарной сфере поднялось на совершенно новый уровень. Сотни азербайджанских студентов обучаются в высших учебных заведениях Франции. Во французском Государственном университете восточных языков и культур функционирует факультет азербайджанского языка. В Университете Верхнего Эльзаса города Мюлуз открылась кафедра азербайджановедения имени Низами Гянджеви.

Французский лицей, фундамент которого был заложен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Франции Франсуа Олландом, сегодня превратился в одно из самых передовых учебных заведений в Баку. Очень рада, что в сентябре этого года в Баку начал функционировать Азербайджано-Французский университет.

Я уверена, что связи в гуманитарной, культурной сферах еще больше сближают наши народы, лучше знакомят их друг с другом и служат укреплению французско-азербайджанского сотрудничества, французско-азербайджанских отношений. Именно поэтому мы стараемся реализовывать такие проекты во Франции, чтобы популяризировать нашу страну. Я еще раз выражаю глубокую признательность каждому, кто оказывает нам поддержку в этом деле.

В заключение выражаю надежду на то, что азербайджанская среда, которую мы постарались здесь создать, пробудит в ваших сердцах приятные чувства и станет очередным мостом между нашими странами".