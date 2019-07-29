Первый вице-президент Азербайджана встретилась с министром экономики и финансов Франции

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 29 июля встретилась с министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мэром.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил АЗЕРТАДЖ.
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 29 июля встретилась с министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мэром.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил АЗЕРТАДЖ.
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