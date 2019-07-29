Первый вице-президент Азербайджана встретилась с министром экономики и финансов Франции

Мехрибан Алиева приняла Брюно Ле Мэра

29 июля, 2019 15:05

https://report.az/storage/news/f4a1eac0ad2b5037a15a81507b7e6bf3/c2785520-6fe4-4e0b-b4fc-6bef9e193070_292.jpg Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 29 июля встретилась с министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мэром. Как сообщает Report, информацию об этом распространил АЗЕРТАДЖ.

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