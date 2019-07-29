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Первый вице-президент Азербайджана встретилась с министром экономики и финансов Франции

Мехрибан Алиева приняла Брюно Ле Мэра

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 29 июля встретилась с министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мэром. 

Как сообщает Report, информацию об этом распространил АЗЕРТАДЖ.

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