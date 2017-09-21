Мазахир Панахов находится с визитом в России

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов отбыл с визитом в Россию для участия в проходящей сегодня в Москве международной конференции.

Как сообщили Report в отделе медиа и по связям с общественностью секретариата ЦИК, мероприятие на тему "Современные избирательные тенденции в условиях многополярного мира" с участием руководителей структур по управлению выборами, международных структур в целом посвящено ряду вопросов в связи с выборами и обсуждению положительного опыта стран.

Согласно приглашению председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Панфиловой, планируются встречи М. Панахова с российской коллегой, а также с руководителями верховных избирательных структур различных стран, международных организаций, с другими официальными лицами, обсуждение перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах в связи с выборами и ряд других представляющих взаимный интерес вопросов.

В рамках визита председателя ЦИК сопровождает заведующий секретариатом комиссии Ровзат Гасымов.