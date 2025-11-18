Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Материалы о Западном Азербайджане предложено публиковать на иностранных языках

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 11:25
    17 ноября состоялось очередное заседание Правления Общины Западного Азербайджана (ОЗА), на котором было предложено перевести материалы об истории и культуре Западного Азербайджана на иностранные языки для их широкого продвижения за пределами страны.

    Как сообщили Report в ОЗА, с таким предложением выступила председатель Общины района Кешкенд Дяряляязского махала Махира Гусейнова.

    Гусейнова подчеркнула важность правовой, организационной и идеологической подготовки процесса возвращения в Западный Азербайджан в соответствии с нормами международного права. Она указала на необходимость проведения тематических конференций в вузах, предложила перевести ТВ Западного Азербайджана на традиционное вещание, а также подготовить материалы об истории и культуре региона на иностранных языках для их широкого продвижения за рубежом.

    Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде предложил издавать книги о выходцах из Западного Азербайджана, внесших вклад в развитие страны, а также создать музей Западного Азербайджана и усилить информационно-пропагандистскую работу.

    В завершение заседания были определены конкретные задачи по направлениям деятельности ОЗА на предстоящий период и приняты решения о формировании соответствующих рабочих групп.

