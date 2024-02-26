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Марков: Виновники Ходжалинского геноцида должны предстать перед судом

Марков: Виновники Ходжалинского геноцида должны предстать перед судом Совершившие акт геноцида заслуживают наказания, не знающего срока давности. Все, кто несут ответственность за него, должны, даже спустя несколько десятилетий, обязательно предстать перед справедливым судом.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 23:46
Марков: Виновники Ходжалинского геноцида должны предстать перед судом

Совершившие акт геноцида заслуживают наказания, не знающего срока давности. Все, кто несут ответственность за него, должны, даже спустя несколько десятилетий, обязательно предстать перед справедливым судом.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Эксперт отметил, что трагедия Ходжалы консолидировала весь народ Азербайджана вокруг простой и ясной мысли о том, что только победоносная сильная армия Азербайджана может защитить народ от безжалостного врага.

"Чудовищная трагедия показала, что в Карабахском конфликте на стороне Азербайджана не только юридическая, но и моральная правда. Трагедия Ходжалы имела огромное значение для будущего, потому что она консолидировала весь народ Азербайджана вокруг простой ясной мысли о том, что только победоносная сильная армия Азербайджана может защитить народ от безжалостного врага", - подчеркнул С.Марков.

Политолог рассказал, что благодаря президенту Азербайджана, была создана сильная армия, возвращены все земли.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал армию, которая не только защитила мирных жителей Азербайджана, но и полностью освободила всю территорию Карабаха. Таким образом, памятные мероприятия о жертвах чудовищного акта геноцида впервые за все это время могут быть проведены непосредственно там, где они произошли - в Ходжалы", - добавил Сергей Марков.

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Версия на азербайджанском языке Markov: Xocalı soyqırımını törədənlər məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər

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