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    Мария Захарова: В международных СМИ проводятся антиазербайджанские кампании

    Официальный представитель МИД России: Сегодня мир все чаще сталкивается с фейковыми новостями и ограничением свободы слова
    © Report

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Россия намерены тесно взаимодействовать на международном уровне по вопросам информационной политики".

    Как передает Report, об этом заявила журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе своего визита в Баку.

    По ее словам, сегодня мир все чаще сталкивается с фейковыми новостями и ограничением свободы слова.

    "Несмотря на это, мы видим как журналисты в наших странах работают в комфортной атмосфере. Что касается предвзятости и фейковых новостей, то можно привести в качестве примера антиазербайджанские кампании, которые проводятся в международных СМИ", - подчеркнула М.Захарова.

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