Манилов: Открытие транспортных коммуникаций позволит всем странам Южного Кавказа наладить торговлю

Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе даст возможность всем государствам региона наладить торговые отношения.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками -Председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов.
Он отметил, что в этом случае будет налажена торговля, активизируются контакты между людьми.
"Лучше торговать друг с другом, чем смотреть в прицел автомата",- сказал Александр Манилов.