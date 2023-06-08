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Манилов: Открытие транспортных коммуникаций позволит всем странам Южного Кавказа наладить торговлю

Манилов: Открытие транспортных коммуникаций позволит всем странам Южного Кавказа наладить торговлю Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе даст возможность всем государствам региона наладить торговые отношения.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 15:57

Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе даст возможность всем государствам региона наладить торговые отношения.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками -Председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов.

Он отметил, что в этом случае будет налажена торговля, активизируются контакты между людьми.

"Лучше торговать друг с другом, чем смотреть в прицел автомата",- сказал Александр Манилов.

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