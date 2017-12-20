Мамедъяров: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в Европе в середине января

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Достигнута договоренность провести очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию в середине января в Европе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана в Баку.

"Я могу сказать, что мы договорились провести встречу в одной из европейских стран в середине января. Наши встречи в Вене продлились больше 8 часов. Мы обсуждали путь согласования вопросов, вызывающих несогласие той или иной стороны, и мы ждём предложений от сопредседателей к следующей встрече. Нам важно, чтобы переговоры прежде всего были результативными", - заявил Мамедъяров.