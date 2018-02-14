Мамедъяров: Сотрудничество с ЕС не влияет на отношения Баку и Москвы

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан придает большое значение развитию отношений стратегического партнерства с соседями, особенно с Россией. Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Нововсти заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"В целом мы удовлетворены значительными результатами, достигнутыми в развитии сотрудничества с Россией в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом также развивается на основе взаимовыгодного сотрудничества и взаимного уважения. Развитию отношений с Европейским союзом уделяется большое внимание. Хоть отношения между Азербайджаном и Россией, между Азербайджаном и Европейским союзом развиваются в разных плоскостях, служат они в первую очередь на благо наших народов", - заявил Мамедъяров.