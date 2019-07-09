Мамедъяров: Международное сообщество безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана

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"Проводимая Азербайджаном внешняя политика в первую очередь основана на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, которое служит укреплению независимости нашей страны, восстановлению суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международных границ и продвижению наших национальных интересов за рубежом".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, открывая 6-ую Международную конференцию глав дипломатических миссий Азербайджана.

"Сегодня международное сообщество безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Вывод армянских сил с оккупированных территорий и урегулирование конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана также предусмотрено в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи, Движения неприсоединения, Организации исламского движения. Сотрудничество, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз, НАТО и другие международные организации", - заявил глава МИД.