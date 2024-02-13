Майя Санду позвонила президенту Ильхаму Алиеву

13 февраля президент Молдовы Майя Санду позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и пожелала успехов в деятельности на благо развития страны.
Глава государства выразил благодарность за внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.