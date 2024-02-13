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Майя Санду позвонила президенту Ильхаму Алиеву

Майя Санду позвонила президенту Ильхаму Алиеву Президент Молдовы Майя Санду позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
13 февраля 2024 г. 11:37
Майя Санду позвонила президенту Ильхаму Алиеву

13 февраля президент Молдовы Майя Санду позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и пожелала успехов в деятельности на благо развития страны.

Глава государства выразил благодарность за внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке Moldovan President makes phone call to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Moldova Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

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