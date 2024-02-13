Майя Санду позвонила президенту Ильхаму Алиеву

Президент Молдовы Майя Санду позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и пожелала успехов в деятельности на благо развития страны.

Глава государства выразил благодарность за внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.