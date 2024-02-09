Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах, сообщает Report.

Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики. Желаю Вам и азербайджанскому народу мира и благополучия.

Надеюсь, что существующие между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой традиционно дружественные отношения, основанные на принципах взаимного уважения и доверия, и впредь будут фундаментом для развития сотрудничества наших стран.

Хотела бы подчеркнуть конструктивный характер политического диалога между нашими государствами и подтвердить открытость моей страны углублению двусторонних отношений. Уверена, что совместными усилиями мы сможем добиться дальнейшей интенсификации сотрудничества между Молдовой и Азербайджаном в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной сферах в интересах граждан наших стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам новых успехов и достижений в деятельности на высшем государственном посту, прошу принять мое высочайшее почтение".