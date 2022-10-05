Исполнительный директор UN-HABITAT: Для меня честь встретиться с президентом Азербайджана

Исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф заявила, что для нее честь провести встречу с президентом Азербайджана.

Исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф заявила, что для нее честь провести встречу с президентом Азербайджана.

Как передает Report, об этом она заявила в Twitter.

"Для меня честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я очень горжусь тем, что представила ему документ cтрановой программы заселения - стратегию сотрудничества с Программой ООН по населенным пунктам в Азербайджан, работа над которым велась с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре"- написала она.