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Исполнительный директор UN-HABITAT: Для меня честь встретиться с президентом Азербайджана

Исполнительный директор UN-HABITAT: Для меня честь встретиться с президентом Азербайджана Исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф заявила, что для нее честь провести встречу с президентом Азербайджана.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 18:36
Исполнительный директор UN-HABITAT: Для меня честь встретиться с президентом Азербайджана

Исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф заявила, что для нее честь провести встречу с президентом Азербайджана.

Как передает Report, об этом она заявила в Twitter.

"Для меня честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я очень горжусь тем, что представила ему документ cтрановой программы заселения - стратегию сотрудничества с Программой ООН по населенным пунктам в Азербайджан, работа над которым велась с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре"- написала она.

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Версия на азербайджанском языке UN-HABITAT-ın icraçı direktoru: “Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməkdən şərəf duyuram”

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