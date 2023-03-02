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Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции

Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции Позиция Азербайджана в вопросе выхода Новой Каледонии из состава Франции очень важна. Мы даже видим перспективы, связанные с этим вопросом.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 16:31
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции

Позиция Азербайджана в вопросе выхода Новой Каледонии из состава Франции очень важна. Мы даже видим перспективы, связанные с этим вопросом.

Как сообщает Report, такое мнение высказал журналистам представитель Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) - движения за независимость Новой Каледонии Майкл Форрест, который принял участие в саммите контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"В этом вопросе мы намерены расширять связи не только с Азербайджаном, но и с другими странами. Когда мы говорим о колониальной политике Франции, о преступлениях, совершенных в Алжире, и, когда мы смотрим на сегодняшнюю политику Макрона, то видим, что они не останавливаются. В любом случае, их нужно как-то остановить. Мы хотим начать с чего-то. Но, к сожалению, с политикой Макрона это невозможно”, - заявил Форрест.

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Версия на английском языке Forrest: Macron continues France’s colonial policy today
Версия на азербайджанском языке Maykl Forrest: "Yeni Kaledoniyanın Fransanın müstəmləkəsindən çıxması məsələsində Azərbaycanın mövqeyi çox vacibdir"

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