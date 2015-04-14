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    Махмуд Мамедгулиев принимает участие в 66-й сессии ЕЭК ООН в Женеве

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ООН в разных сферах

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев провел в Женеве встречу с исполняющим обязанности Генерального директора Отделения ООН в Женеве (ЮНОГ) Майклом Моллером. 

    Как сообщает Report со ссылкой на постоянное представительство Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ООН в сферах экономики, окружающей среды, транспорта, энергетики в свете проходящих дискуссий о повестке развития после 2015 года и предстоящем саммите, посвященном климатическим изменениям. 

    М.Мамедгулиев принимает участие в 66-ой сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в Женеве. Замминистра выступил с речью в ходе сессии о роли ЕЭК ООН и вкладе, внесенном Азербайджаном в развитие региона. 

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