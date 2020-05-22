Махмуд Аббас поздравил президента Азербайджана

Президент Государства Палестина, председатель Исполкома Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени Государства Палестина и палестинского народа, от себя лично передаю Вам, в Вашем лице правительству и братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Желаю Вам, Вашей стране и Вашему народу благословения Аллаха и изобилия, прогресса, а всем народам мира – благополучного преодоления коронавируса и всех других бед.

Прошу принять мое глубокое уважение и почтение".