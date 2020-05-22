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Махмуд Аббас поздравил президента Азербайджана

Махмуд Аббас поздравил президента Азербайджана

Президент Государства Палестина, председатель Исполкома Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени Государства Палестина и палестинского народа, от себя лично передаю Вам, в Вашем лице правительству и братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Желаю Вам, Вашей стране и Вашему народу благословения Аллаха и изобилия, прогресса, а всем народам мира – благополучного преодоления коронавируса и всех других бед.

Прошу принять мое глубокое уважение и почтение".

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