Французский адвокат призвал верно информировать об условиях получения статуса беженца

"Люди должны быть правильно информированы о праве на убежище во Франции, то есть об условиях получения статуса беженца. Потому что не соответствующие установленным требованиям получают отказ. Это может повлечь ряд тяжелых последствий".

Об этом французскому бюро Report заявил член Страсбургской коллегии адвокатов, юрист Тьери Эдмонд.

Он внес ясность в ситуацию вокруг получивших отказ от Французского управления по делам беженцев и лиц без гражданства (ОFPRA) и Национального суда по правам беженцев (CNDA): "Лицо, обратившееся за получением убежища во Франции, получает ответ спустя 3 или 6 месяцев, а, возможно, и спустя два года. Если прошение не удовлетворено, этот человек должен покинуть страну, иначе его пребывание во Франции будет считаться незаконным. Семья, получившая отказ на свое обращение, должна в кратчайшие сроки покинуть предоставленную ей на время квартиру. Таким образом, семью лишают всех прав, медицинского страхования, социальных гарантий, жилья. Все это загоняет семьи в бедственное положение. Неверное информирование людей о получении убежища обрекает их на бедность".