Лукашенко: У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану Лапшина

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Александра Лапшина. Как сообщает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам в Минске.

"У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина", - заявил он, попросив журналистов, "не раскручивать" эту тему.

А.Лапшин, имеющий двойное гражданство (Израиля и России), был задержан в Беларуси 14 декабря по запросу Азербайджана.

По информации Генпрокуратуры Азербайджана, А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными подразделениями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил оккупированные земли, в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в интернете среди стран, по которым он путешествовал, помимо Азербайджана и Армении указал Нагорный Карабах как независимое государство. Помимо этого 6 апреля и 29 июня 2016 года делал публичные призывы, направленные на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая "независимость" режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, А.Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, А.Лапшин был задержан. В настоящее время проводятся необходимые меры в связи с экстрадицией А.Лапшина из Беларуси в Азербайджан.