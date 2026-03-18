Лу Мэй: Китай готов сотрудничать с Азербайджаном в ИИ, двигаться к "умному будущему" - СТАТЬЯ

С 4 по 12 марта текущего года в Пекине прошли 4-ая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва и 4-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва, которые также известны как "две сессии". Они являются ежегодным важным событием в политической жизни Китая и важным окном, позволяющим внешнему миру лучше понять Китай.

В ходе "двух сессий" председатель КНР Си Цзиньпин общался с народными представителями Всекитайского собрания и членами Народного политического консультативного совета, премьер Госсовета Ли Цян выступил с докладом о работе Правительства Китая. Министр иностранных дел Ван И ответил на вопросы журналистов о внешней политике Китая. ВНСП утвердило проект основных положений 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития, продемонстрировав миру мощную силу стабильного развития Китая.

1. Китай продолжает обеспечивать нестабильный мир ценной определенностью

"15-я пятилетка" - это ключевое слово для международных СМИ в ходе "двух сессий" текущего года. Сегодня "Китайская программа" рассматривается международным сообществом как одна из наиболее самобытных и эффективных моделей государственного управления в современном мире. В проекте 15-й пятилетки предложены 20 ключевых показателей развития, системно определены важнейшие стратегические задачи развития, а также предусмотрены 109 крупных проектов по шести направлениям. Можно сказать, что данный документ не только формирует дорожную карту социально-экономического развития Китая на ближайшие пять лет, но и предоставляет перечень возможностей для всего мира.

В докладе о работе правительства намечены основные цели развития Китая на 2026 год: экономический рост в 2026 году составляет на уровне 4,5-5%; прирост численности занятого населения в городах и поселках превысит 12 млн человек; рост индекса потребительских цен ожидается на уровне около 2%.

Ожидаемые темпы экономического роста Китая превышают среднемировой уровень и занимают одно из ведущих мест среди крупнейших экономик мира, что будет способствовать внесению важного вклада в укрепление доверия и стабильности мировой экономики. В настоящее время Китай - главный торговый партнер более чем 150 стран и регионов, уже 17 лет подряд остается вторым по величине импортным рынком в мире. С начала года торгово-экономические делегации из многих стран интенсивно посещают Китай и возвращаются с богатыми результатами. Транснациональные компании продолжают наращивать инвестиции в Китае, демонстрируя уверенность и решимость к глубокому развитию на китайском рынке.

2. Научно-технологические инновации Китая служат движущей силой будущего развития

В докладе о работе правительства более 70 раз упомянуты слова "реформа" и "инновация" и три года подряд проводится подготовительная работа в области "Искусственный интеллект плюс". Впервые правительство Китая предложило "создавать новые формы интеллектуальной экономики", утвердив, что Китай будет расширять масштабы и глубину применения ИИ в разных отраслях. В 2025 году научно-технические инновации Китая продолжат совершать новые прорывы. Среднегодовой прирост расходов на НИОКР в масштабах всей страны составил 10%, а число патентов на высокоценные изобретения достигло 16 единиц на 10 тыс. человек.

Китай вышел на лидирующие позиции в мире по исследованиям, разработкам и практическому применению в области ИИ, биомедицины, биофармацевтики, робототехники и квантовых технологий. По мере того как Китай продолжает продвигать стратегию инновационного развития, научно-технологические инновации будут и далее оставаться важным двигателем экономического роста страны, а также предоставят больше возможностей для международного научно-технического сотрудничества.

Правительство Азербайджана придает большое значение цифровой трансформации социально-экономического развития. В прошлом году Президент Ильхам Алиев утвердил "Стратегию искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы" и "Стратегию развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике на 2026-2029 годы". Китайская сторона готова делиться с азербайджанской стороной опытом развития искусственного интеллекта, укреплять потенциал в области технологий, содействовать преодолению цифрового разрыва и совместно двигаться к светлому "цифровому будущему" и "умному будущему".

3. Китайская дипломатия придает более мощный импульс глобальному открытому сотрудничеству

Отвечая на вопрос эпохи о том, куда движется человечество, Председатель КНР Си Цзиньпин предложил концепцию построения сообщества единой судьбы человечества, призывает все страны к созданию чистого и прекрасного мира, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Председатель КНР Си Цзиньпин новаторски выдвинул четыре глобальные инициативы, обозначив направление развития человеческого общества с четырех измерений - развития, безопасности, цивилизации и глобального управления, и обеспечив мощное стратегическое руководство для содействия формированию сообщества единой судьбы человечества. Концепция построения сообщества единой судьбы человечества нашла поддержку со стороны более чем 100 стран и международных организаций, в том числе Азербайджан, и получила признание около 80% международной общественности. Более 40 стран и региональных организаций присоединилось к построению сообществу единой судьбы. Азербайджан активно поддерживает четыре глобальные инициативы председателя Си Цзиньпина и активно присоединяется к "Группе друзей инициативы глобального развития" и "Группе друзей инициативы глобального управления", предложенных Китаем. Приведенные выше примеры еще раз показывают, что люди со всего мира все больше осознают ценность времени и силу истины концепции сообщества единой судьбы человечества, которая подобна маяку, освещающему путь человечества вперед.

Коллективный подъем Глобального Юга является ярким признаком масштабных изменений в мире. За последние 40 лет доля Глобального Юга в мировой экономике выросла с 24% более чем до 40%, превратив его в ключевую движущую силу процесса формирования многополярного мира. В нынешних условиях странам Глобального Юга тем более необходимо укреплять солидарность и сотрудничество, практиковать подлинный многосторонний подход, а также совместно защищать международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на нормах международного права. Китай неизменно связывает себя с Глобальным Югом и глубоко укоренен в нем. Китай готов вместе со странами Глобального Юга, включая Азербайджан, идти рука об руку по пути модернизации и содействовать формированию сообщества единой судьбы человечества.

В настоящее время под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева китайско-азербайджанские отношения всесторонне ускоряют качественное развитие и достигли наивысшего в истории уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Контакты на высшем уровне становятся все более тесными, политическое взаимное доверие неуклонно укрепляется, международное взаимодействие дает ощутимые результаты, плодотворно продвигается высококачественное совместное строительство "Один пояс, один путь", а взаимная отмена виз способствует дальнейшему оживлению гуманитарных обменов. Как отметил Председатель Си Цзиньпин в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, Китай и Азербайджан являются попутчиками на пути развития и возрождения. Китайская сторона готова вместе с азербайджанской стороной поддерживать динамичное развитие двустороннего сотрудничества, совместно использовать возможности китайской модернизации и создавать новое будущее взаимовыгодного развития двух стран.

Через пару дней народ Азербайджана будет отмечать праздник Новруз. Это прекрасный праздник, символизирующий приход весны и возрождение природы. Пользуясь, случаем, желаю Азербайджану еще больших успехов на пути национального развития. Пусть дружественный азербайджанский народ живет в счастье и благополучии. Желаю, чтобы дружба между Китаем и Азербайджаном была вечной!

Лу Мэй, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане