    Ли Юнцюань: Азербайджан играет особую роль в развитии Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 16:56
    Ли Юнцюань: Азербайджан играет особую роль в развитии Среднего коридора

    Китай заинтересован в Среднем коридоре и готов содействовать его развитию.

    Как передает Report, об этом заявил директор Института исследований социального развития Евразии Центра исследований при Государственном совете Китая Ли Юнцюань в Баку на 13-ой сессии Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Он отметил, что Китай готов активно способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

    По его словам, с момента запуска инициативы "Один пояс - один путь" значительно улучшилась инфраструктура коммуникаций между Китаем и другими странами.

    Ли Юнцюань отметил особую роль Азербайджана в развитии Среднего коридора: "Развитие Среднего коридора соответствует не только интересам Азербайджана, но и других стран региона. Ситуация на Южном Кавказе стабилизируется, что создает благоприятные условия для дальнейшей эксплуатации и расширения транспортного маршрута".

    При этом он считает, что чем больше будет построено коридоров и мостов, тем легче станет транспортное и экономическое взаимодействие.

    Ли Юнцюань СВМДА Средний коридор
    Li Yuntsyuan: Azərbaycan Orta Dəhlizin inkişafında xüsusi rol oynayır
    Li Yongquan: Azerbaijan plays special role in development of Middle Corridor

