Ли Юнцюань: Азербайджан играет особую роль в развитии Среднего коридора

Китай заинтересован в Среднем коридоре и готов содействовать его развитию.

Как передает Report, об этом заявил директор Института исследований социального развития Евразии Центра исследований при Государственном совете Китая Ли Юнцюань в Баку на 13-ой сессии Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Он отметил, что Китай готов активно способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

По его словам, с момента запуска инициативы "Один пояс - один путь" значительно улучшилась инфраструктура коммуникаций между Китаем и другими странами.

Ли Юнцюань отметил особую роль Азербайджана в развитии Среднего коридора: "Развитие Среднего коридора соответствует не только интересам Азербайджана, но и других стран региона. Ситуация на Южном Кавказе стабилизируется, что создает благоприятные условия для дальнейшей эксплуатации и расширения транспортного маршрута".

При этом он считает, что чем больше будет построено коридоров и мостов, тем легче станет транспортное и экономическое взаимодействие.