Лейла Алиева: Международное сообщество должно приложить усилия для обеспечения продовольственной безопасности

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Диалог между культурами и цивилизациями является главным условием для мира.

Как сообщает Report, об этом на панели "Продовольственная безопасность и межкультурный диалог во имя устойчивого общества: Продолжающееся развитие и основные элементы для обеспечения мира" в рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу заявила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева.

По ее словам, на протяжении веков Азербайджан был местом, где мирно сосуществуют представители различных религий: "Это было обычным образом жизни для Азербайджана".

Л. Алиева также с сожалением отметила, что в 21 веке 870 млн человек страдают от голода и недоедания, при этом треть продовольствия выбрасывается в виде отходов.

По ее словам, международное сообщество должно приложить усилия для обеспечения продовольственной безопасности: "Ни одна страна не сможет решить продовольственную проблему в одиночку. Это требует постоянного диалога".

В своем выступлении Л. Алиева также рассказала о деятельности руководимой ею инициативы IDEA. В частности она рассказала о деятельности в дельте Куры, посадке деревьев и ряде других инициатив. "Мы все живем на одной планете, у нас у всех одно будущее", - подчеркнула она.