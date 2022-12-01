Лейла Абдуллаева прокомментировала предвзятую резолюцию Нацассамблеи Франции

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала предвзятую резолюцию, принятую против Азербайджана нижней палатой французского парламента - Национальной ассамблеей.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала предвзятую резолюцию, принятую против Азербайджана нижней палатой французского парламента - Национальной ассамблеей.

Как передает Report , дипломат поделилась соответствующим сообщением на своей странице в Twitter.

"Вниманию Национальной ассамблеи Франции: на протяжении 30 лет Армения оккупировала территории Азербайджана, нарушала основные права одного миллиона азербайджанцев, совершила военные преступления, опустошила регион, а вы хранили молчание. Высказываясь сейчас, вы создаете помехи миру", - говорится в публикации.