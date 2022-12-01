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Лейла Абдуллаева прокомментировала предвзятую резолюцию Нацассамблеи Франции

Лейла Абдуллаева прокомментировала предвзятую резолюцию Нацассамблеи Франции Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала предвзятую резолюцию, принятую против Азербайджана нижней палатой французского парламента - Национальной ассамблеей.
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 00:38
Лейла Абдуллаева прокомментировала предвзятую резолюцию Нацассамблеи Франции

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала предвзятую резолюцию, принятую против Азербайджана нижней палатой французского парламента - Национальной ассамблеей.

Как передает Report, дипломат поделилась соответствующим сообщением на своей странице в Twitter.

"Вниманию Национальной ассамблеи Франции: на протяжении 30 лет Армения оккупировала территории Азербайджана, нарушала основные права одного миллиона азербайджанцев, совершила военные преступления, опустошила регион, а вы хранили молчание. Высказываясь сейчас, вы создаете помехи миру", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Fransa parlamentinin aşağı palatasının qərəzli qətnaməsinə münasibət bildirib

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