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Лавров: РФ оказывает содействие процессу нормализации отношений между Ереваном и Баку

Лавров: РФ оказывает содействие процессу нормализации отношений между Ереваном и Баку Россия оказывает всемерное содействие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 10:54
Лавров: РФ оказывает содействие процессу нормализации отношений между Ереваном и Баку

Россия оказывает всемерное содействие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, переговоры в этом направлении продолжаются, и "именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора".

"Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу - в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья", - подчеркнул Лавров.

Напомним, что для обсуждения вопросов подготовки мирного договора 23 декабря в Москве планировалась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Однако Ереван отказался от участия во встрече. Поэтому переговоры прошли в двустороннем формате, между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и России - Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Rusiya rəsmi İrəvan ilə Bakı arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə kömək edir”

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