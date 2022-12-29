Лавров: РФ оказывает содействие процессу нормализации отношений между Ереваном и Баку

Россия оказывает всемерное содействие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Россия оказывает всемерное содействие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, переговоры в этом направлении продолжаются, и "именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора".

"Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу - в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья", - подчеркнул Лавров.

Напомним, что для обсуждения вопросов подготовки мирного договора 23 декабря в Москве планировалась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Однако Ереван отказался от участия во встрече. Поэтому переговоры прошли в двустороннем формате, между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и России - Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.