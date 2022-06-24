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Лавров: Ценим взвешенное отношение руководства Азербайджана к военной операции в Украине

Лавров: Ценим взвешенное отношение руководства Азербайджана к военной операции в Украине Мы ценим взвешенное и ответственное отношение руководства Азербайджана к военной спецоперации в Украине.
Внешняя политика
24 июня 2022 г. 13:36
Лавров: Ценим взвешенное отношение руководства Азербайджана к военной операции в Украине

Мы ценим взвешенное и ответственное отношение руководства Азербайджана к военной спецоперации в Украине.

Как передает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Ценим взвешенное и ответственное отношение азербайджанского руководства Азербайджана к тому, что происходит, и понимание обстоятельств, которые накапливались долгие годы и привели к нынешней ситуации, не только и не столько в Украине и вокруг нее, сколько ситуации в сфере европейской безопасности, вся архитектура которой была ранее согласована, но в последние годы планомерно разрушалась нашими западными коллегами", заявил глава МИД РФ.

"Мы удовлетворены тем, как развивается наш дипломатический диалог с Азербайджаном, который помогает дополнять двусторонние экономические, гуманитарные и иные связи сотрудничество во внешнеполитической сфере", добавил Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: “We appreciate the balanced attitude of Azerbaijan towards the special operation in Ukraine”
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Ukraynadakı xüsusi əməliyyata Azərbaycanın balanslı münasibətini yüksək qiymətləndiririk” - YENİLƏNİB

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