Лавров: Образцовое отношение в Азербайджане к русскому языку высоко ценится Россией

В России ценят образцовое отношение в Азербайджане к русскому языку и культуре.

В России ценят образцовое отношение в Азербайджане к русскому языку и культуре.

Как передает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы продолжаем приумножать доставшуюся нам в наследство дружбу, которая веками связывала наши народы. Ценим образцовое отношение азербайджанских друзей к русскому языку и культуре", - заявил Лавров, отметив, что страны продолжать углублять сотрудничество в сфере культуры.

По его словам, осенью продолжится фестиваль Дней культуры Азербайджана в РФ, также состоятся гастроли российских театров в Азербайджане

"Запланирован целый ряд мероприятий в этой сфере",- добавил глава МИД РФ.