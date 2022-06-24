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Лавров: Образцовое отношение в Азербайджане к русскому языку высоко ценится Россией

Лавров: Образцовое отношение в Азербайджане к русскому языку высоко ценится Россией В России ценят образцовое отношение в Азербайджане к русскому языку и культуре.
Внешняя политика
24 июня 2022 г. 13:32
Лавров: Образцовое отношение в Азербайджане к русскому языку высоко ценится Россией

В России ценят образцовое отношение в Азербайджане к русскому языку и культуре.

Как передает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы продолжаем приумножать доставшуюся нам в наследство дружбу, которая веками связывала наши народы. Ценим образцовое отношение азербайджанских друзей к русскому языку и культуре", - заявил Лавров, отметив, что страны продолжать углублять сотрудничество в сфере культуры.

По его словам, осенью продолжится фестиваль Дней культуры Азербайджана в РФ, также состоятся гастроли российских театров в Азербайджане

"Запланирован целый ряд мероприятий в этой сфере",- добавил глава МИД РФ.

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Версия на английском языке Lavrov: “We appreciate the exemplary attitude of Azerbaijan to Russian language and culture”
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycanın rus dili və mədəniyyətinə nümunəvi münasibətini yüksək qiymətləndiririk”

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