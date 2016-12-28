Посол: Правоохранительные органы Азербайджана и Беларуси ведут переговоры касательно Александра Лапшина

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Блоггер Александр Лапшин задержан прокуратурой в Беларуси на 2 месяца. Ведутся переговоры между правоохранительными органами двух стран по этой ситуации.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

"Но я не уверен, имелся ли запрос об его экстрадиции в Азербайджан. Через посольство такой запрос не подавался", - добавил посол.

Г.Ахрамович также отметил, что если запрос заявителя об экстрадиции того или иного лица имеет правовую основу, то в передаче правонарушителя нет никаких проблем.

По информации Генпрокуратуры Азербайджана, А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными подразделениями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил оккупированные земли, в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в интернете среди стран, по которым он путешествовал, помимо Азербайджана и Армении указал Нагорный Карабах как независимое государство. Помимо этого 6 апреля и 29 июня 2016 года делал публичные призывы, направленные на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая "независимость" режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, А.Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, А.Лапшин был задержан. В настоящее время проводятся необходимые меры в связи с экстрадицией А.Лапшина из Беларуси в Азербайджан.