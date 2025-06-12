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Кыргызстан предлагает создать платформу женщин-лидеров тюркоязычных стран

Кыргызстан предлагает создать платформу женщин-лидеров тюркоязычных стран 11:49 Предлагается создать платформу тюркоязычных женщин-лидеров.
Внешняя политика
12 июня 2025 г. 12:24
Кыргызстан предлагает создать платформу женщин-лидеров тюркоязычных стран

Предлагается создать платформу женщин-лидеров тюркоязычных стран.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступила заместитель министра труда, социальной защиты и миграции Кыргызстана Кыял Жанузакова на втором заседании министров и руководителей структур, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (ОТГ).

"Развитие женского предпринимательства и разработка гендерных стратегий также входят в число наших задач. Для реализации работы в данном направлении необходимо сформировать бюджет. Сегодня для нас очень важна реализация стратегий устойчивого развития", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Türkdilli qadın liderlər platformasının yaradılması təklif olunur

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