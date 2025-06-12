Кыргызстан предлагает создать платформу женщин-лидеров тюркоязычных стран

11:49 Предлагается создать платформу тюркоязычных женщин-лидеров.

Предлагается создать платформу женщин-лидеров тюркоязычных стран.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступила заместитель министра труда, социальной защиты и миграции Кыргызстана Кыял Жанузакова на втором заседании министров и руководителей структур, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (ОТГ).

"Развитие женского предпринимательства и разработка гендерных стратегий также входят в число наших задач. Для реализации работы в данном направлении необходимо сформировать бюджет. Сегодня для нас очень важна реализация стратегий устойчивого развития", - добавила она.