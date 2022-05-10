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Кямран Алиев встретился с генпрокурором Саудовской Аравии

Кямран Алиев встретился с генпрокурором Саудовской Аравии Генеральный прокурор королевства Саудовская Аравия шейх Сауд бин Абдулла аль Муаджиб, находящийся с визитом в Азербайджане, посетил Центр Гейдара Алиева в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера.
Внешняя политика
10 мая 2022 г. 18:03
Кямран Алиев встретился с генпрокурором Саудовской Аравии

Генеральный прокурор королевства Саудовская Аравия шейх Сауд бин Абдулла аль Муаджиб, находящийся с визитом в Азербайджане, посетил Центр Гейдара Алиева в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Затем в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась встреча генерального прокурора Кямрана Алиева с шейхом Сауд бин Абдулла аль Муаджибом.

Кямран Алиев подробно проинформировал гостей о задачах, стоящих перед прокуратурой Азербайджана в современный период.

В ходе встречи было подчеркнуто, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими государствами благодаря совместным усилиям главы государства Ильхама Алиева и короля Салмана бин Абдулазиза аль-Сауда было доведено до уровня стратегического партнерства.

В ходе встречи состоялся полезный обмен мнениями о сотрудничестве в правовой сфере, была достигнута договоренность о подготовке меморандума о взаимопонимании с целью дальнейшего развития отношений между органами прокуратуры обеих стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Baş prokuroru ilə görüşüb

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