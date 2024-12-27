Kто ответственен за сбитый Embraer AZAL?

Авиакатастрофа с самолетом азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавшим из Баку в Грозный, и рухнувшим в 3 километрах от аэропорта Актау, вновь поднял вопрос о безопасности полетов.

Авиакатастрофа с самолетом азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавшим из Баку в Грозный, и рухнувшим в 3 километрах от казахстанского аэропорта Актау, вновь актуализировала вопрос безопасности полетов.

Напомним, что согласно информации Caliber.az, cамолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, на борту которого находились 62 пассажира и пять членов экипажа, на подлете к городу Грозный подвергся атаке системы российской ПВО "Панцирь-С". В момент совершения рейса над территорией Чечни российские ПВО пытались сбить украинские БПЛА.

В результате крушения самолета 38 человек погибли, 29 получили ранения различной степени.

Современная авиация достигла высокого уровня развития, и ежегодно сотни миллионов людей пользуются воздушным транспортом. Однако, от трагедий в воздухе никто не застрахован. Если верить открытым источникам, ссылающимся на крупнейшие базы данных, фиксирующих аварии и катастрофы в гражданской авиации, с 1919 года, который берут за начало отчета регулярного авиасообщения в мире, зарегистрировано почти 24 тыс. различных инцидентов с самолетами.

Всем известно, что чаще всего основными причинами авиационных происшествий являются неблагоприятные погодные условия, технические неисправности и человеческий фактор. Причем, когда речь заходит про человеческий фактор, под этим чаще всего подразумеваются ошибки пилотов, авиационных техников при подготовке самолетов или диспетчеров. И мало кто задумывается о том, что человеческий фактор может быть связан и с другими обстоятельствами, например, действиями сил противовоздушной обороны (ПВО) или авиационных властей, что может иметь фатальные последствия.

В истории гражданской авиации Азербайджана за последние 19 лет не было ни одного случая авиакатастрофы, что стало возможным благодаря высокому профессионализму летного состава и регулярному обновлению авиапарка и систем обеспечения безопасности полетов.

В первые же часы после трагедии в Актау стали выдвигаться различные гипотезы по поводу случившегося, в числе которых чаще всего звучала версия о столкновении лайнера с птицами. Однако, ряд авиационных экспертов, изучивших видеокадры со странными отверстиями на борту самолета, высказали предположение о том, что судно подверглось внешнему воздействию в российском воздушном пространстве. Неожиданная смена курса из-за отказа других ближайших российских аэропортов принять самолет AZAL, и его крушение недалеко от Актау, говорили в пользу именно этой версии.

Расследование авиакатастрофы находится на начальной стадии, но после сообщений как сайта Caliber.az, так и ведущих мировых СМИ (Euronews, Reuters) со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана о том, что лайнер был сбит российской ракетой «Панцирь» в воздушном пространстве Чеченской Республики РФ, у азербайджанской общественности уже нет никаких сомнений в причинах случившегося.

Кто виноват?

Никто не обвиняет Россию в преднамеренном характере действий (работа ПВО) по отношению к азербайджанскому самолету. Российские аэропорты с недавних пор, как и нефтеперерабатывающие и промышленные предприятия России, стали мишенью для украинских беспилотников. И в этой ситуации естественным является активизация работы и сил противовоздушной обороны, и радиоэлектронной борьбы.

Согласно данным из открытых источников, вопрос о передаче Чечне нескольких комплексов ПВО Рамзан Кадыров поднимал еще в июле 2022 года, но тогда эта инициатива была отклонена. Тем не менее, в публикациях отмечается, что отдельные части ПВО в Чечне были и раньше, имеются и сейчас. И их достаточно, чтобы выявить и уничтожить беспилотники противника не только непосредственно над городом, но и на подлете к нему.

Чеченская Республика с ноября 2024 года входит в зону Южного военного округа России, предназначенного для обороны юга Европейской части страны. Для защиты южной границы РФ (российско-грузинского участка) в Чечне установлены комплексы многоканальной зенитно-ракетных С-300 и С-400. Несколько зенитно-ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов ("Тор" и "Панцирь"), которые вполне успешно зарекомендовали себя против атак дронов (например, в Москве) установлены на равнинной части Чечни. Они прикрывают два самых важных военных объекта республики — главный штаб 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения (тактическое соединение войск Национальной гвардии, бывшие внутренние войска МВД) и военную базу Ханкала федерального значения.

До атаки в среду, 25 декабря, Чечня не менее четырех раз с начала месяца подвергалась налетам украинских беспилотников: в конце октября дрон поразил главное здание университета спецназа в Гудермесе, 4 и 12 декабря БПЛА взорвались над казармами полка полиции специального назначения в Грозном, а 15 декабря была атакована база ОМОН в чеченской столице. При этом источники в следственных органах и силовых структурах республики заверяли, что ни разу во время этих атак не использовались системы ПВО. Если эта информация верна, это значит, что 25 декабря в Чечне впервые применили ПВО для борьбы с БПЛА. Причем для отражения атаки дронов над Грозным была задействована ЗРГК "Панцирь". Для справки отметим, что "Панцирь" действует на такой дистанции, на которой боевые задачи решаются с помощью телеуправления ракетами, поэтому его ракетам не нужны головки самонаведения. Всего на вооружение "Панциря" имеется 12 зенитных управляемых ракет и две скорострельные 30- миллиметровые пушки.

Однако, почему тогда, отражая атаку БПЛА, власти Чечни об этом заранее не предупредили авиационные власти Азербайджана и капитана азербайджанского самолета, летевшего в Грозный? Могли ли операторы систем ПВО перепутать дрон, легкомоторный самолет и большой авиалайнер с размахом крыльев около 30 метров на радарах или "Панцирь" сработал автоматически, уничтожая все летающие объекты в зоне досягаемости без селекции целей?! Совсем непонятно, на что рассчитывали те, кто отказал в посадке в ближайших аэропортах России азербайджанскому самолету, уже получившему серьезные повреждения. Вызывает недоумение и тот факт, что GPS-навигация разбившегося самолета была блокирована на всем маршруте над морем.

Именно из-за такого хода событий сегодня и поднимается вопросы об ответственности ряда служб Российской Федерации, которые могли бы предотвратить трагедию, унесшую жизни 38 человек, среди которых и граждан России.

О закрытии Грозненского аэропорта должны были объявить соответствующие структуры Чеченской республики, в частности министр транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики Адам Ерхигов и генеральный директор АО «Вайнахавиа», управляющего Международным аэропортом Грозный (Северный) им. А.А. Кадырова - Альви Шахгириева.

Естественно, что ответственность за крушение самолета падает и на командующего Южным военным округом генерал-полковника Александра Санчика, а также командующего 4-ой гвардейской армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны генерал-лейтенанта Владимира Куценко.

По странному стечению обстоятельств в день крушения азербайджанского лайнера, чудом долетевшего до Актау, глава Чечни Рамзан Кадыров наградил медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" своего племянника, секретаря Совбеза Чечни Хамзата Кадырова, который отчитался у себя в Instagram об уничтожении в среду утром всех беспилотников в небе над Чечней….

Первичный набор фактов позволяет утверждать, что самолет AZAL был сбит со стороны ПВО России, хотя вновь отметим, что о преднамеренных действиях против гражданского судна дружественного государства и речи быть не может. Речь, скорее всего, идет о неудачном стечении обстоятельств, о роковой ошибке, приведшей к жертвам. Естественно, что расследование прояснит все обстоятельства случившегося. Но уже после получения данных о сбитии лайнера российская сторона должна была признать ответственность за эту роковую ошибку и принести извинения Азербайджану. Но до сих пор азербайджанская общественность не увидела таких действий, как впрочем и обещаний наказать виновных. Вместо этого, мы слышим лишь какие-то слабо поддающиеся логике объяснения якобы о столкновении лайнера с птицами, о взрыве кислородных баллонов на борту и т.д.

В этом отношении показателен пример Азербайджана, который сразу же признал ошибку со сбитым российским военным вертолетом 9 ноября 2020 года, который кстати, пролетал на границе Азербайджана и Армении в разгар Отечественной войны. Но несмотря ни на какие причины, азербайджанская сторона оперативно принесла извинения, выплатила компенсации погибшим.

Надеемся, что российская сторона со своей стороны примет во внимание дружеские двухсторонние отношения с Азербайджаном и найдет в себе мужество признать ошибку, приведшую к человеческим жертвам. Пока же авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов в 7 городов России - до определения первичных причин авиакатастрофы и решения вопросов с обеспечением безопасности полетов.