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    Кремль обнародовал повестку встречи президентов России, Азербайджана и Ирана

    Наряду с трехсторонней встречей глав государств запланированы ряд двусторонних встреч© Press TV

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Энергетическое сотрудничество станет одной из тем, которые будут обсуждаться во время встречи президентов России, Азербайджана и Ирана в Тегеране 1 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, наряду с трехсторонней встречей глав государств запланированы и двухсторонние встречи.

    "Разумеется, на повестке дня и двусторонних, и российско-иранских, и российско-азербайджанских переговоров, а также трехстороннего формата будет взаимодействие в энергетической сфере. Больших деталей я вам сейчас привести не могу", - сказал Д.Песков.

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