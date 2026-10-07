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    Козарев: Сербия готова поделиться с Азербайджаном опытом в поиске пропавших без вести

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 13:50
    Козарев: Сербия готова поделиться с Азербайджаном опытом в поиске пропавших без вести

    Сербия готова поделиться с Азербайджаном опытом в вопросах поиска пропавших без вести, судебно-медицинской идентификации и исследования останков, обнаруженных в массовых и тайных захоронениях.

    Как передает Report, об этом заявил и.о. генсека Министерства иностранных дел Сербии Душан Козарев на международной конференции по пропавшим без вести лицам в рамках Бакинского диалога.

    По словам Козарева, в результате конфликтов на территории бывшей Югославии в 1990-х годах пропали без вести около 40 тыс. человек, судьба более 9,5 тыс. из них до сих пор остается неизвестной.

    Он отметил, что Сербия на протяжении многих лет развивала институциональные механизмы решения этой проблемы. Опыт страны, по его словам, показал необходимость постоянного взаимодействия государственных органов, международных организаций, судебно-медицинских экспертов и семей пропавших без вести.

    Козарев также указал на важность систематического обмена и проверки информации. В качестве одного из примеров он привел региональную базу данных о пропавших без вести в результате конфликтов в бывшей Югославии, созданную в рамках Берлинского процесса при поддержке Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP).

    "Сербия приветствует возможность обмена практическим опытом с Азербайджаном и другими государствами-участниками", - подчеркнул он.

    Козарев также выразил признательность Азербайджану за поддержку в вопросе суверенитета и территориальной целостности Сербии и отметил высокий уровень отношений между двумя странами.

    Душан Козарев Пропавшие без вести Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджано-сербские отношения
    Kozarev: Serbiya itkin şəxslərin axtarışında Azərbaycanla təcrübəsini bölüşməyə hazırdır
    Dusan Kozarev: Serbia ready to share its experience in finding missing persons with Azerbaijan
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